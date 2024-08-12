Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач Павлова: сокращение калорийности питания не мешает быть активным
Мишустин: действие полиса ОСАГО начнёт распространяться на Беларусь с 1 октября
Турция остаётся лидером у российских туристов
Netflix выпустил новый тизер второго сезона "Игры в кальмара" — премьера 26 декабря
JPMorgan отозвал иск к ВТБ
Врач Кошкина: сон на боку не влияет на работу сердца
Абрикосовое варенье с розмарином по рецепту шеф-кондитера Ильина
Извержение супервулкана Йеллоустоун может изменить климат планеты
Эффективные лайфхаки для комфортного перелёта

Игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже обогнала Elden Ring по выручке в Steam

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вошла в топ-10 по выручке в Steam
0:53
Видеоигры

Warhammer 40,000: Space Marine 2 стремительно набирает популярность и уже стала одной из самых ожидаемых игр 2024 года.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вошла в топ-10 по выручке в Steam
Фото: Openverse by nixiepixel, CC BY-NC-ND 2.0

Благодаря восторженным отзывам журналистов и высокому интересу игроков, продажи по предзаказам резко выросли. Это привело к тому, что игра вошла в топ-10 проектов с самой высокой выручкой в Steam, несмотря на то, что до официального релиза еще месяц.

Space Marine 2 заняла восьмую позицию в рейтинге, обогнав такие хиты, как Elden Ring, Baldur's Gate 3 и Helldivers 2. Лидером списка остается Blackmyth: Wukong.

Официальный релиз игры намечен на 9 сентября, и она будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S с полной русской локализацией.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
На "Армии-2024" представили глубоко модернизированный самолёт Як-130М Дмитрий Плотников Итог авантюры Киева в Курской области: Украина без мира, без света, без территорий Любовь Степушова AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Сводка с фронта: "Просроченный" и его банда осознали провал блицкрига, ВСУ бежали из посёлка Нью-Йорк
Последние материалы
Netflix выпустил новый тизер второго сезона "Игры в кальмара" — премьера 26 декабря
JPMorgan отозвал иск к ВТБ
Врач Кошкина: сон на боку не влияет на работу сердца
Politico: во время Олимпиады в парижской Сене были найдены опасные бактерии
Абрикосовое варенье с розмарином по рецепту шеф-кондитера Ильина
Извержение супервулкана Йеллоустоун может изменить климат планеты
Эффективные лайфхаки для комфортного перелёта
Каковы основные статьи расходов страховых компаний?
Автоэксперты рассказали, стоит ли покупать автомобили Jetta в 2024 году
Silent Hill 2 Remake готов к релизу: игра выйдет 8 октября на PS5 и PC
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.