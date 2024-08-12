Игра Warhammer 40,000: Space Marine 2 уже обогнала Elden Ring по выручке в Steam

Warhammer 40,000: Space Marine 2 вошла в топ-10 по выручке в Steam

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Warhammer 40,000: Space Marine 2 стремительно набирает популярность и уже стала одной из самых ожидаемых игр 2024 года.

Фото: Openverse by nixiepixel, CC BY-NC-ND 2.0

Благодаря восторженным отзывам журналистов и высокому интересу игроков, продажи по предзаказам резко выросли. Это привело к тому, что игра вошла в топ-10 проектов с самой высокой выручкой в Steam, несмотря на то, что до официального релиза еще месяц.

Space Marine 2 заняла восьмую позицию в рейтинге, обогнав такие хиты, как Elden Ring, Baldur's Gate 3 и Helldivers 2. Лидером списка остается Blackmyth: Wukong.

Официальный релиз игры намечен на 9 сентября, и она будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X/S с полной русской локализацией.