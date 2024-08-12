Silent Hill 2 Remake готов к выходу, но фанаты недовольны: что не так с новой игрой?

Silent Hill 2 Remake готов к релизу: игра выйдет 8 октября на PS5 и PC

1:03 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Один из разработчиков Silent Hill 2 Remake Матеуш Ленарт сообщил, что студия Bloober Team завершила разработку игры и начала подготовку к её релизу. Команда собирается отправиться в офис Konami для утверждения финальных планов.

Фото: flickr.com by Inside the Magic, CC BY-NC-ND 2.0

Ремейк предложит улучшенную графику с детализированным окружением, обновленный геймплей и измененный интерфейс. Однако последняя демонстрация игры вызвала неоднозначную реакцию среди сообщества: одни пользователи оценили атмосферу и графику, другие раскритиковали модели персонажей. Игра создана на движке Unreal Engine 5, и её уже можно предзаказать в цифровых магазинах.

Официальный выход хоррора состоится 8 октября 2024 года на платформах PS5 и PC.

Silent Hill — хоррор-медиафраншиза, основанная на играх в жанре Survival horror, основанная Кэйитиро Тоямой и издаваемая Konami.