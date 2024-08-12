Silent Hill 2 Remake готов к выходу, но фанаты недовольны: что не так с новой игрой?

Один из разработчиков Silent Hill 2 Remake Матеуш Ленарт сообщил, что студия Bloober Team завершила разработку игры и начала подготовку к её релизу. Команда собирается отправиться в офис Konami для утверждения финальных планов.
Ремейк предложит улучшенную графику с детализированным окружением, обновленный геймплей и измененный интерфейс. Однако последняя демонстрация игры вызвала неоднозначную реакцию среди сообщества: одни пользователи оценили атмосферу и графику, другие раскритиковали модели персонажей. Игра создана на движке Unreal Engine 5, и её уже можно предзаказать в цифровых магазинах.
Официальный выход хоррора состоится 8 октября 2024 года на платформах PS5 и PC.
Silent Hill — хоррор-медиафраншиза, основанная на играх в жанре Survival horror, основанная Кэйитиро Тоямой и издаваемая Konami.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.