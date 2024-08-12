Разбирайте самолёты и стройте свою империю: PlayWay готовит уникальный симулятор

PlayWay анонсировала новую игру-симулятор Plane Graveyard Simulator

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Компания PlayWay анонсировала новую игру-симулятор под названием Plane Graveyard Simulator, где игрокам предстоит погрузиться в атмосферу кладбища самолетов, расположенного в пустыне.

Фото: Steam by Games Incubator, PlayWay S.A., PDM

Задача игрока — разбирать списанные самолеты на детали с использованием различных инструментов, а затем продавать материалы на металлолом. Помимо этого, игра предоставляет возможность управлять транспортными средствами для доставки деталей на переработку и развивать свой бизнес по утилизации. Особая функция игры — возможность приобретать и восстанавливать самолеты для их последующей продажи, что позволит игроку расширить свою империю.

На данный момент точная дата релиза игры не объявлена, так как проект находится на ранней стадии разработки.