Новая функция МТС: узнайте, кто украл ваши данные прямо сейчас

Как пользователи МТС могут проверить утечки своих данных с новым сервисом

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Компания МТС запустила новый бесплатный инструмент в рамках своего сервиса "Защитник", который поможет пользователям отслеживать утечки их персональной информации. Теперь клиенты смогут получать уведомления, если их данные, такие как номера кредитных карт или пароли, попали в руки мошенников. Кроме того, сервис предложит рекомендации по улучшению безопасности.

Фото: unsplash.com by Lewis Ngugi ngeshlew, PDM

МТС сообщает, что за последние шесть месяцев данные около 83 миллионов пользователей подверглись утечкам, причём у 20 миллионов это произошло более одного раза. Утечки могут касаться таких важных данных, как паспортные сведения и пароли, что открывает мошенникам возможность использовать их для незаконных действий, таких как оформление кредитов или кража средств.

Теперь абоненты МТС могут через приложение "Мой МТС" в разделе "Защитник" отслеживать, где и когда их данные могли быть скомпрометированы. Андрей Бийчук, директор продукта "Защитник", подчеркнул, что после утечек данные часто становятся целью спам-звонков, количество которых может увеличиться на 25%. Он отметил, что оперативное уведомление об утечке — ключевой шаг в защите от мошенничества, так как это позволяет быстрее принять меры и предотвратить возможные угрозы.