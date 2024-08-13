Как спасти ноутбук после попадания воды

Попала вода на ноутбук: важные шаги для минимизации повреждений

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Россиянам дали рекомендации, что делать, если на ноутбук попала вода. Разлить воду на ноутбук — это неприятная ситуация, с которой сталкиваются многие. Недавно я сам оказался в такой ситуации и, пока мой ноутбук находится в ремонте, хочу поделиться полезными советами, которые могут помочь в такой момент.

Фото: Freepik by drobotdean, PDM

Если ваш ноутбук подвергся "затоплению", первое, что нужно сделать, — немедленно выключить его. Быстро отсоедините шнур питания и удерживайте кнопку включения в течение 5-7 секунд, чтобы минимизировать риск повреждений. Главное — не пытайтесь выключить его обычным способом, так как в таких ситуациях каждая секунда на счету.

Далее нужно удалить все подключённые устройства и внешние накопители. Если возможно, извлеките аккумулятор, но только если это не требует разборки устройства. Если ноутбук начинает перегреваться или из него идёт дым, не прикасайтесь к нему мокрыми руками и не трогайте его.

Используйте сухую ткань, чтобы промокнуть как можно больше воды с поверхности устройства. Переверните ноутбук вверх дном, чтобы вода могла стечь, и положите его на полотенце или салфетку. Оставьте его в таком положении на 24 часа, а если времени меньше, то хотя бы на 4 часа. Лучше всего сушить ноутбук на открытом воздухе, избегая популярных методов, таких как сушка в рисе. После этого попробуйте включить устройство. Если ноутбук запускается, не спешите радоваться — обязательно покажите его специалисту. Даже если он включается, внутри могут остаться частички воды, которые могут вызвать коррозию и другие проблемы. Специалист сможет очистить внутренние компоненты и предотвратить дальнейшие повреждения.