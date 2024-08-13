Кто бы мог подумать! USB-накопитель справляется с Cyberpunk 2077 и Baldur's Gate 3

Можно ли играть в современные игры с USB-накопителя

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Современные USB-накопители действительно способны справляться с запуском и работой современных видеоигр, как показал эксперимент, проведенный автором YouTube-канала RandomGaminginHD.

Фото: Openverse by Sergey Galyonkin, CC BY-SA 2.0

В тестах использовался 256 ГБ USB Type-C накопитель от SanDisk, на котором были установлены такие игры, как Starfield, Marvel's Spider-Man Remastered, Baldur's Gate 3 и Cyberpunk 2077.

В большинстве случаев производительность игр при запуске с USB-накопителя оказалась на удивление хорошей.

Например, Starfield загружался вдвое дольше по сравнению с SATA SSD, но при этом работал стабильно, без значительных проблем с текстурами и звуковыми эффектами.

Аналогично, в Marvel's Spider-Man Remastered и Counter-Strike 2 не было заметных отличий в производительности по сравнению с более традиционными накопителями.

Однако некоторые проблемы всё же возникли. В Baldur's Gate 3 наблюдались появляющиеся из ниоткуда NPC при резких поворотах камеры, а в Starfield были зафиксированы микрозадержки. Тем не менее, время загрузки и общий игровой процесс оставались вполне приемлемыми.

В Cyberpunk 2077 USB-накопитель показал себя даже лучше, чем жесткие диски, обеспечивая быструю загрузку текстур и стабильный фреймрейт, хотя время загрузки всё равно было выше, чем у SATA SSD.