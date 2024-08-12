Intel против AMD: какой процессор действительно стоит вашего внимания

Выбор процессора: Intel Core i5-14600K или AMD Ryzen 5 9600X

1:44 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Наши коллеги из XDA-Developers провели сравнительное тестирование процессоров Intel Core i5-14600K и AMD Ryzen 5 9600X, чтобы определить, какой из них лучше подходит для различных задач.

Фото: wikipediа by Oligopolism, PDM

Intel Core i5-14600K — это 10-нанометровый процессор с 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами, обеспечивающий 20 потоков.

С максимальной тактовой частотой до 5.3 ГГц, он является отличным вариантом для игровых ПК и рабочих задач. Однако его архитектура уже считается устаревшей, а также он отличается низкой энергоэффективностью и высокой рабочей температурой.

С другой стороны, 4-нанометровый AMD Ryzen 5 9600X имеет более современную архитектуру, 6 ядер с тактовой частотой до 5.4 ГГц и поддержку памяти DDR5.

С его TDP всего 65 Вт, он более энергоэффективен, однако меньшее количество ядер и потоков ограничивает его производительность в некоторых рабочих задачах.

По итогам тестирования специалисты XDA пришли к выводу, что Intel Core i5-14600K более универсален и подходит как для игр, так и для рабочих нагрузок.

Однако для его использования потребуется мощная система охлаждения и блок питания. В то время как Ryzen 5 9600X проще в охлаждении и подходит для бюджетных сборок.



