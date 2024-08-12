Невероятно: солнечные панели толщиной в 1 микрон — будущее уже здесь

Новая технология солнечных панелей: оксфордские учёные создают сверхтонкий материал

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Учёные из Оксфордского университета разработали ультратонкие солнечные панели, которые можно прикреплять к рюкзакам, автомобилям и даже смартфонам.

Фото: The U.S. National Archives is licensed under Public Domain

Эта новая технология, созданная в физическом отделении университета, использует многослойный светопоглощающий материал, который генерирует энергию более эффективно, чем традиционные кремниевые панели.

Толщина материала составляет всего один микрон, что делает его в 150 раз тоньше кремниевой пластины. Это позволяет использовать его на различных поверхностях, включая здания и бытовые предметы.

Эффективность преобразования солнечной энергии у этого материала превышает 27%, что значительно выше показателей современных кремниевых панелей, которые обычно достигают около 22%.

Разработчики считают, что эта инновация может существенно снизить стоимость производства солнечной энергии и сделать её более доступной.