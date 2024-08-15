Китайцы вновь удивляют: модифицированные RTX 4090D с 48 ГБ памяти захватывают рынок

Китайские инженеры начали увеличивать объём видеопамяти видеокарт NVIDIA RTX 4090D до 48 ГБ. Этот шаг предпринимается для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности, необходимые для задач, связанных с искусственным интеллектом и облачными вычислениями.
Китайские специалисты по модификации оборудования также сообщают о наличии версий RTX 4080 SUPER с 32 ГБ памяти. Эти усовершенствованные видеокарты становятся популярными среди поставщиков облачных сервисов, которые арендуют их для обработки данных.
Примечательно, что аренда таких мощных GPU стоит всего $0.03 в час, что делает их весьма привлекательными для облачных сервисов, особенно в условиях текущего бума на рынке ИИ.
Стоимость модифицированной RTX 4090D с 48 ГБ памяти составляет около $2500, что значительно дешевле аналогичных решений, таких как RTX 6000 "Ada" с тем же объёмом памяти, которая стоит около $7000.
Детали
GeForce 40
GeForce 40 — семейство графических процессоров компании Nvidia. Серия была анонсирована 20 сентября 2022 года. Видеокарты этой серии основаны на микроархитектуре Ada Lovelace, названной в честь математика Ады Лавлейс. Источник
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