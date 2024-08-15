Китайцы вновь удивляют: модифицированные RTX 4090D с 48 ГБ памяти захватывают рынок

Китайские инженеры модифицируют видеокарты RTX 4090D для задач ИИ

1:16 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Китайские инженеры начали увеличивать объём видеопамяти видеокарт NVIDIA RTX 4090D до 48 ГБ. Этот шаг предпринимается для удовлетворения растущего спроса на вычислительные мощности, необходимые для задач, связанных с искусственным интеллектом и облачными вычислениями.

Фото: wikipedia by MiNe, CC BY 2.0

Китайские специалисты по модификации оборудования также сообщают о наличии версий RTX 4080 SUPER с 32 ГБ памяти. Эти усовершенствованные видеокарты становятся популярными среди поставщиков облачных сервисов, которые арендуют их для обработки данных.

Примечательно, что аренда таких мощных GPU стоит всего $0.03 в час, что делает их весьма привлекательными для облачных сервисов, особенно в условиях текущего бума на рынке ИИ.

Стоимость модифицированной RTX 4090D с 48 ГБ памяти составляет около $2500, что значительно дешевле аналогичных решений, таких как RTX 6000 "Ada" с тем же объёмом памяти, которая стоит около $7000.

Детали

GeForce 40

GeForce 40 — семейство графических процессоров компании Nvidia. Серия была анонсирована 20 сентября 2022 года. Видеокарты этой серии основаны на микроархитектуре Ada Lovelace, названной в честь математика Ады Лавлейс. Источник