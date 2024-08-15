Новый iPhone 17 Air — заплатите больше за стиль, а не за мощность

Новый iPhone 17 Air заменит модель Plus и предложит премиальный вид

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Apple планирует выпустить новый iPhone 17 Air, который, по слухам, станет первым в новой линейке Air и будет ориентирован на стиль и дизайн, а не на максимальную производительность.

Фото: Pixabay by JessBaileyDesign is licensed under СС0

Этот смартфон заменит текущую модель iPhone Plus, предлагая покупателям тонкий корпус и более премиальный внешний вид.

Ожидается, что iPhone 17 Air будет оснащен 6,65-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой технологии ProMotion и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, адаптируемой под контент.

Однако аппаратные характеристики устройства не поражают: модель будет использовать процессор A19, в то время как более продвинутые версии Pro получат процессор A19 Pro. В iPhone 17 Air будет установлено 8 ГБ оперативной памяти, что соответствует минимальным требованиям для работы с Apple Intelligence.

Несмотря на скромные технические параметры, цена iPhone 17 Air будет выше, чем у флагманского iPhone 17 Pro Max, и составит $1299. Таким образом, новый смартфон ориентирован на покупателей, которые готовы платить за внешний вид и имидж, а не за высокую производительность.

Детали

IOS 17

iOS 17 — семнадцатая версия мобильной операционной системы iOS, разрабатываемой Apple для линейки продуктов iPhone. Была анонсирована 5 июня 2023 года на WWDC 2023. Является преемницей iOS 16. Источник Apple

Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Источник