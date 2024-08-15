Новый iPhone 17 Air — заплатите больше за стиль, а не за мощность

Apple планирует выпустить новый iPhone 17 Air, который, по слухам, станет первым в новой линейке Air и будет ориентирован на стиль и дизайн, а не на максимальную производительность.
Этот смартфон заменит текущую модель iPhone Plus, предлагая покупателям тонкий корпус и более премиальный внешний вид.
Ожидается, что iPhone 17 Air будет оснащен 6,65-дюймовым OLED-дисплеем с поддержкой технологии ProMotion и динамической частотой обновления от 1 до 120 Гц, адаптируемой под контент.
Однако аппаратные характеристики устройства не поражают: модель будет использовать процессор A19, в то время как более продвинутые версии Pro получат процессор A19 Pro. В iPhone 17 Air будет установлено 8 ГБ оперативной памяти, что соответствует минимальным требованиям для работы с Apple Intelligence.
Несмотря на скромные технические параметры, цена iPhone 17 Air будет выше, чем у флагманского iPhone 17 Pro Max, и составит $1299. Таким образом, новый смартфон ориентирован на покупателей, которые готовы платить за внешний вид и имидж, а не за высокую производительность.
Детали
IOS 17
iOS 17 — семнадцатая версия мобильной операционной системы iOS, разрабатываемой Apple для линейки продуктов iPhone. Была анонсирована 5 июня 2023 года на WWDC 2023. Является преемницей iOS 16. Источник
Apple
Apple — американская корпорация, разработчик персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, смартфонов, программного обеспечения и цифрового контента. Источник
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.