Фанаты в недоумении: почему Pixar использовала старые кадры в "Истории игрушек 5"

В новом тизере "Истории игрушек 5" зрители заметили анимации от Apple Watch

1:10 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Недавно появившийся в сети тизер "Истории игрушек 5" привлёк внимание не только поклонников, но и внимательных зрителей.

Фото: commons.wikimedia.org by tom.arthur, CC BY-SA 2.0

Некоторые пользователи заметили, что Pixar использовала в ролике анимации, созданные ещё в 2017 году для Apple Watch. В тизере показаны сцены с участием Вуди, Базза и Джесси, которые изначально были частью набора анимаций для watchOS 4.

Владельцы Apple Watch могут помнить эти анимации как часть тематических циферблатов, разработанных Pixar для часов. В новом тизере студия лишь изменила фон, заменив чёрный на синий, но сами движения персонажей остались без изменений.

Некоторые пользователи соцсетей отнеслись к этому с юмором, предполагая, что Pixar просто не успела подготовить новый материал.

Тем не менее, студия включила и несколько новых сцен, таких как момент с инопланетянином и клешнёй, а также сцену с убегающим Баззом.

Напомним, что премьера "Истории игрушек 5" намечена на 19 июня 2026 года.

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