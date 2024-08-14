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Фанаты в недоумении: почему Pixar использовала старые кадры в "Истории игрушек 5"

В новом тизере "Истории игрушек 5" зрители заметили анимации от Apple Watch
1:10
Видеоигры

Недавно появившийся в сети тизер "Истории игрушек 5" привлёк внимание не только поклонников, но и внимательных зрителей.

В новом тизере "Истории игрушек 5" зрители заметили анимации от Apple Watch
Фото: commons.wikimedia.org by tom.arthur, CC BY-SA 2.0

Некоторые пользователи заметили, что Pixar использовала в ролике анимации, созданные ещё в 2017 году для Apple Watch. В тизере показаны сцены с участием Вуди, Базза и Джесси, которые изначально были частью набора анимаций для watchOS 4.

Владельцы Apple Watch могут помнить эти анимации как часть тематических циферблатов, разработанных Pixar для часов. В новом тизере студия лишь изменила фон, заменив чёрный на синий, но сами движения персонажей остались без изменений.

Некоторые пользователи соцсетей отнеслись к этому с юмором, предполагая, что Pixar просто не успела подготовить новый материал.

Тем не менее, студия включила и несколько новых сцен, таких как момент с инопланетянином и клешнёй, а также сцену с убегающим Баззом.

Напомним, что премьера "Истории игрушек 5" намечена на 19 июня 2026 года.

Детали

Apple Watch
Apple Watch — линейка умных часов, созданных корпорацией Apple и представленных 9 сентября 2014 года. Для их полноценной работы требуется смартфон iPhone 5 или новее с IOS 8 или новее. Источник

История игрушек 5
«Исто́рия игру́шек 5» (англ. Toy Story 5) — будущий американский компьютерно-анимационный комедийно-приключенческий фильм, разрабатываемый студией Pixar Animation Studios. Продолжение мультфильма 2019 года «История игрушек 4». О создании «Истории игрушек 5» официально объявил генеральный директор Disney Боб Айгер в феврале 2023 года. Источник

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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