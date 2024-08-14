Фанаты в недоумении: почему Pixar использовала старые кадры в "Истории игрушек 5"

Недавно появившийся в сети тизер "Истории игрушек 5" привлёк внимание не только поклонников, но и внимательных зрителей.
Некоторые пользователи заметили, что Pixar использовала в ролике анимации, созданные ещё в 2017 году для Apple Watch. В тизере показаны сцены с участием Вуди, Базза и Джесси, которые изначально были частью набора анимаций для watchOS 4.
Владельцы Apple Watch могут помнить эти анимации как часть тематических циферблатов, разработанных Pixar для часов. В новом тизере студия лишь изменила фон, заменив чёрный на синий, но сами движения персонажей остались без изменений.
Некоторые пользователи соцсетей отнеслись к этому с юмором, предполагая, что Pixar просто не успела подготовить новый материал.
Тем не менее, студия включила и несколько новых сцен, таких как момент с инопланетянином и клешнёй, а также сцену с убегающим Баззом.
Напомним, что премьера "Истории игрушек 5" намечена на 19 июня 2026 года.
Детали
Apple Watch
Apple Watch — линейка умных часов, созданных корпорацией Apple и представленных 9 сентября 2014 года. Для их полноценной работы требуется смартфон iPhone 5 или новее с IOS 8 или новее. Источник
История игрушек 5
«Исто́рия игру́шек 5» (англ. Toy Story 5) — будущий американский компьютерно-анимационный комедийно-приключенческий фильм, разрабатываемый студией Pixar Animation Studios. Продолжение мультфильма 2019 года «История игрушек 4». О создании «Истории игрушек 5» официально объявил генеральный директор Disney Боб Айгер в феврале 2023 года. Источник
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