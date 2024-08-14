Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как сделать солянку по классическому рецепту
Историки пересмотрели значение древней рунической надписи на Forsa Ring
Как проверить фундамент дома перед покупкой
"Реал" выиграл в финале Суперкубка у "Аталанты"
Ещё один город в России устанавливает туристический налог
Бархатцы-шарики: 5 ключевых правил для получения пышных кустов
Как избавиться от рубцов после акне: лучшие методы и советы для ровной кожи
Герман Греф оплатил покупки в Крыму с помощью улыбки
В США определили, что не выстоят против блока России, Китая и КНДР

Рекордные траты: российские компании вложили миллиарды в ПО — узнайте почему

Рекордные инвестиции в программное обеспечение: итоги 2023 года в России
1:23
Видеоигры

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza установила, что в 2023 году крупные и средние российские предприятия потратили на разработку и приобретение программного обеспечения (ПО) рекордные 329 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем в 2022 году, и является самой высокой суммой за всё время наблюдений.

Рекордные инвестиции в программное обеспечение: итоги 2023 года в России
Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

За последние шесть лет затраты на ПО в корпоративном сегменте почти утроились. Самый значительный рост расходов наблюдался в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В среднем российская компания в 2023 году вложила в программное обеспечение 3,9 миллиона рублей, согласно данным исследования FinExpertiza.

Хотя расходы достигли рекордных уровней, темпы их роста замедлились. В 2022 году увеличение затрат составило 13,2%, а в 2023 году — лишь 6%. Эксперты объясняют это приобретением многолетних лицензий и трудностями перехода на российские аналоги западного ПО.

Наибольшие расходы были зафиксированы в сферах информационных технологий, обрабатывающей промышленности и торговли.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Запеканка с кабачками и сыром: просто натрите кабачки и запеките с остальными ингредиентами

Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.

Запеканка с кабачками, сыром и зеленью: её непременно нужно сделать в сезон овощей
В Сумах городские госпитали переполнены, никакие сборы крови не справляются
Сводка с фронта: 80-я и 82-я ОДШБр ВСУ требуют срочного вывода из Курской области, всё в приграничье уже напоминает сафари
Запеченные кабачки с сыром — вкусный способ порадовать себя и близких. Готовится всего 30 минут
Томатный суп-пюре с фасолью: густой, сочный и малокалорийный — то, что нужно летом
Литовкин: и Курская АЭС, и Запорожская АЭС — российские Дмитрий Плотников Украина признана банкротом, её активы будут распроданы "фондами-стервятниками" Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
Fitch Ratings обрекает Украину на затяжной инвестиционный кризис
Гратен из картофеля с лисичками: шикарное блюдо на ужин во французском стиле
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Как сделать вкусный и полезный домашний творог: простая инструкция для начинающих
Последние материалы
В США определили, что не выстоят против блока России, Китая и КНДР
В Курской области намерены эвакуировать жителей Глушковского района
Врач Корнилова: любые образования в желудке представляют некоторые онкологические риски
Грузинские власти официально объявили Михаила Саакашвили в потере территорий
Российские школьники показали блестящий результат на IT-олимпиаде
Эксперты из "Домклик" выявили регионы с самым дешёвым жильём: Пермь и Башкирия
Китай обеспокоен в связи с кризисом исполнения норм ВТО
Dementia UK: сложности с ориентацией во времени и пространстве могут указывать на деменцию
В России расширяется программа социальной газификации
"Сделали всю работу за СК": укронацисты сами опубликовали кадры покушения на Поддубного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.