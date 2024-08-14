Рекордные траты: российские компании вложили миллиарды в ПО — узнайте почему

Рекордные инвестиции в программное обеспечение: итоги 2023 года в России

1:23 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza установила, что в 2023 году крупные и средние российские предприятия потратили на разработку и приобретение программного обеспечения (ПО) рекордные 329 миллиардов рублей. Это на 6% больше, чем в 2022 году, и является самой высокой суммой за всё время наблюдений.

Фото: Freepik by rawpixel.com, PDM

За последние шесть лет затраты на ПО в корпоративном сегменте почти утроились. Самый значительный рост расходов наблюдался в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ямало-Ненецком автономном округе. В среднем российская компания в 2023 году вложила в программное обеспечение 3,9 миллиона рублей, согласно данным исследования FinExpertiza.

Хотя расходы достигли рекордных уровней, темпы их роста замедлились. В 2022 году увеличение затрат составило 13,2%, а в 2023 году — лишь 6%. Эксперты объясняют это приобретением многолетних лицензий и трудностями перехода на российские аналоги западного ПО.

Наибольшие расходы были зафиксированы в сферах информационных технологий, обрабатывающей промышленности и торговли.