Как китайские энтузиасты модифицируют NVIDIA GeForce RTX 40 для улучшения ИИ-производительности

Китайские энтузиасты начали модифицировать видеокарты NVIDIA GeForce RTX 40, чтобы улучшить их производительность в задачах машинного обучения. Основная идея модификаций заключается в замене чипов памяти для удвоения объема видеопамяти. Так, специалист 青龍聖者 продемонстрировал модифицированные версии RTX 4090D с 48 ГБ и RTX 4080 Super с 32 ГБ видеопамяти. Эти карты можно арендовать у AutoDL, китайского облачного провайдера серверов для ИИ. Аренда одной RTX 4080 Super с 32 ГБ обойдется в 0,03 доллара за час.
Для создания RTX 4090D с 48 ГБ используются 12 чипов GDDR6X по 2 ГБ каждый, которые заменены на чипы по 4 ГБ. Однако такие чипы пока не существуют, что заставляет AutoDL применять RTX 4090D с кастомными платами, позволяющими устанавливать память также на обратной стороне платы.
青龍聖者 сообщает, что модифицированные видеокарты находятся в обороте в Китае с июня текущего года. Цена на RTX 4090D с 48 ГБ составляет 2500 долларов, что на почти 700 долларов дороже стандартной версии RTX 4090D.
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