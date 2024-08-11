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Как уязвимость Sinkclose в процессорах AMD Ryzen и EPYC может повлиять на вашу безопасность

AMD обнаружила серьёзную уязвимость в процессорах Ryzen и EPYC
0:46
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Компания AMD сообщила об обнаружении уязвимости под названием Sinkclose в процессорах Ryzen и EPYC. Эта уязвимость представляет собой серьёзную угрозу, поскольку вредоносный код, использующий её, трудно удалить. Однако для внедрения такого кода в систему пользователя или на сервер злоумышленнику потребуется значительный уровень доступа, что делает этот процесс ещё более сложным.

AMD обнаружила серьёзную уязвимость в процессорах Ryzen и EPYC
Фото: wikipediа by Chi Ho Chan, CC BY 2.0

На данный момент известно, что для устранения этой уязвимости необходимо использование программатора SPI Flash с физическим подключением к компьютеру, что для большинства пользователей практически невозможно. В то же время, обычным пользователям нет повода для беспокойства на данный момент.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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