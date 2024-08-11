Как уязвимость Sinkclose в процессорах AMD Ryzen и EPYC может повлиять на вашу безопасность

Компания AMD сообщила об обнаружении уязвимости под названием Sinkclose в процессорах Ryzen и EPYC. Эта уязвимость представляет собой серьёзную угрозу, поскольку вредоносный код, использующий её, трудно удалить. Однако для внедрения такого кода в систему пользователя или на сервер злоумышленнику потребуется значительный уровень доступа, что делает этот процесс ещё более сложным.
На данный момент известно, что для устранения этой уязвимости необходимо использование программатора SPI Flash с физическим подключением к компьютеру, что для большинства пользователей практически невозможно. В то же время, обычным пользователям нет повода для беспокойства на данный момент.
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