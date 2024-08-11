У Apple Vision Pro появится конкурент: Microsoft разрабатывает VR-шлем для игр

Microsoft разрабатывает VR-шлем для игр и развлечений

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Microsoft работает над шлемом смешанной реальности, ориентированным на игры и развлечения, с возможным выпуском не раньше 2026 года, сообщает издание The Elec.

Фото: Flickr by Ajay Suresh, CC BY 2.0

Согласно источникам, устройство будет оснащено экранами micro-OLED, поставляемыми Samsung, что обещает пользователям высокое качество изображения. Шлем будет ориентирован на массовый рынок, в отличие от более профессионально направленных HoloLens.

Windows Central, опираясь на патенты Microsoft, утверждает, что гарнитура будет внешне напоминать Apple Vision Pro. Кроме того, устройство будет функционировать на базе Android, что позволяет запускать приложения Windows через облачные сервисы.

VR-шлем — устройство, позволяющее частично погрузиться в мир виртуальной реальности, создающее зрительный и акустический эффект присутствия в заданном управляющим устройством пространстве.