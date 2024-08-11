Шериф против динозавров: вышел геймплей нового шутера для PS5

Студия TeamKill Media представила новый шутер от первого лица под названием Son and Bone, который будет эксклюзивом для PlayStation 5.
В игре игрокам предстоит примерить роль шерифа Сэма Джаджа, который, преследуя бандитов, оказывается в альтернативном мире, населенном доисторическими существами и динозаврами. Разработчики обещают динамичный геймплей в духе DOOM, где будет возможность выполнять добивания и стрелять без необходимости перезаряжать оружие. Игра также предложит широкий выбор динозавров и арсенал разнообразного оружия.
Хотя точная дата релиза пока не объявлена, создатели уверяют, что она выйдет "очень скоро".
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