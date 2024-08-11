Новая утечка о Nintendo Switch 2: суперскоростная зарядка и мощный кулер

На форуме Famiboards появились новые слухи о втором поколении гибридной консоли Nintendo Switch. Пользователь поделился информацией, что устройство получит второй кулер и адаптер питания на 60 Вт, что может намекать на возможность быстрой зарядки. Эти данные якобы были получены из транспортных накладных, которые попали в сеть.
Второй кулер, по всей вероятности, будет размещен в док-станции, чтобы поддерживать необходимый уровень охлаждения при увеличенной производительности консоли. Также инсайдеры утверждают, что новое поколение Switch будет оснащено 8-дюймовым ЖК-дисплеем и 16 ГБ оперативной памяти, причём многие из этих компонентов предоставит компания Samsung. Ожидается, что Switch 2 будет поддерживать игры от первого поколения через обратную совместимость.
Nintendo официально заявила, что анонс новой консоли состоится до конца текущего финансового года, то есть до 31 марта 2025 года.
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