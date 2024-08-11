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Новая утечка о Nintendo Switch 2: суперскоростная зарядка и мощный кулер

Вторая версия Nintendo Switch может получить новый кулер
1:06
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На форуме Famiboards появились новые слухи о втором поколении гибридной консоли Nintendo Switch. Пользователь поделился информацией, что устройство получит второй кулер и адаптер питания на 60 Вт, что может намекать на возможность быстрой зарядки. Эти данные якобы были получены из транспортных накладных, которые попали в сеть.

Вторая версия Nintendo Switch может получить новый кулер
Фото: flickr.com by Brett Chalupa, CC BY 2.0

Второй кулер, по всей вероятности, будет размещен в док-станции, чтобы поддерживать необходимый уровень охлаждения при увеличенной производительности консоли. Также инсайдеры утверждают, что новое поколение Switch будет оснащено 8-дюймовым ЖК-дисплеем и 16 ГБ оперативной памяти, причём многие из этих компонентов предоставит компания Samsung. Ожидается, что Switch 2 будет поддерживать игры от первого поколения через обратную совместимость.

Nintendo официально заявила, что анонс новой консоли состоится до конца текущего финансового года, то есть до 31 марта 2025 года.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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