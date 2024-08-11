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Актер озвучки подтвердил участие Геральта в The Witcher 4, но не в главной роли

Актер озвучки подтвердил участие Геральта в The Witcher 4
1:19
Видеоигры

Детали о The Witcher 4 (временно именуемой Polaris) остаются в секрете в CD Projekt RED. Тем не менее, Даг Кокл, озвучивавший Геральта из Ривии в играх и анимационных сериалах, подтвердил, что его персонаж появится в игре, хотя неясно, насколько значительной будет его роль.

Актер озвучки подтвердил участие Геральта в The Witcher 4
Фото: Openverse by Stefans02, CC BY 2.0

The Witcher 4 была официально анонсирована, но детали о ней пока не раскрыты. Геральт действительно появится в игре, но он не будет центральной фигурой, так как The Witcher 3 завершил трилогию и предоставил игрокам несколько концовок для героя. Учитывать все эти варианты в новой игре было бы крайне сложно. Тем не менее, Кокл, как и миллионы поклонников, с нетерпением ждет, чтобы увидеть, как будет развиваться сюжет.

В декабре прошлого года Кокл высказывался о том, что Цири может стать главной героиней продолжения, и проявлял большую осторожность в обсуждении роли Геральта, возможно, намекая на то, что только недавно узнал о его участии в будущем проекте.

На данный момент из новой игры было показано только логотип и корпоративные слайды, которые подтверждают, что над проектом трудятся около 400 разработчиков.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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