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Эти простые ошибки могут стоить вам личной информации — как защититься прямо сейчас

Россияне часто совершают две ошибки при создании паролей — мнение эксперта
1:13
Видеоигры

Операционный директор компании "Мультифактор" Виктор Чащин сообщил, что россияне часто совершают две серьёзные ошибки при создании паролей: используют одни и те же пароли на разных платформах и включают в них свои личные данные.

Россияне часто совершают две ошибки при создании паролей — мнение эксперта
Фото: Wikimedia Commons by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Чащин подчеркнул, что подобные действия недопустимы и рекомендовал создавать уникальные пароли для каждого сервиса. Использование личной информации, такой как дата рождения, имя или имена детей, не защитит от злоумышленников, так как они могут легко осуществить атаку методом перебора для подбора пароля или ключа шифрования.

Эксперт также отметил, что пароли должны быть составлены по уникальным правилам, чтобы их смысл был понятен только пользователю.

"Например, можно взять фразу "Сорок жёлтых обезьян быстро кушали банан" и придумать своё правило, согласно которому, например, выбрасывать каждую вторую или третью букву. Таким образом, получится буквенный шифр. Затем можно добавить к нему цифры и знаки, понятные только владельцу пароля. В итоге получится надёжный пароль, смысл которого известен только вам", — объяснил эксперт.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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