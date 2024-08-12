Microsoft закрывает двери для Paint 3D: этот редактор больше никогда не вернётся

Paint 3D будет удалён из Microsoft Store: Microsoft готовится к отключению редактора

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Стало известно, что Microsoft намерена отказаться от графического редактора Paint 3D, выпущенного в 2017 году и задуманного как замена классическому Paint.

Фото: GoodFon.com by Microsoft, CC BY 4.0

В последние сборки Windows 11 Paint 3D уже не включён, хотя его всё ещё можно загрузить через Microsoft Store. Однако с 4 ноября это приложение будет окончательно удалено из магазина.

В Windows 10 Paint 3D пока остаётся доступным: в классическом редакторе Paint по-прежнему есть кнопка для перехода в Paint 3D.

По мнению инсайдеров, Microsoft решила прекратить поддержку Paint 3D из-за его низкой популярности среди пользователей. Программа так и не смогла заменить классический Paint.