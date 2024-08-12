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AMD под угрозой: уязвимость в процессорах может оставаться незамеченной годами

В процессорах AMD обнаружена уязвимость, существующая с 2006 года: что это значит
1:07
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Исследователи в области безопасности выявили уязвимость в процессорах AMD, которая позволяет хакерам заражать память компьютера через прошивку чипов.

В процессорах AMD обнаружена уязвимость, существующая с 2006 года: что это значит
Фото: pixabay.com by geralt, CC BY 4.0

Эта уязвимость, получившая название Sinkhole (Воронка), может быть использована для создания эксплойта, который способен запускать вредоносный код в привилегированном режиме процессора AMD. Уязвимость существует, по крайней мере, с 2006 года и затрагивает почти все модели процессоров AMD.

Хотя обычным пользователям угроза минимальна, так как для эксплуатации уязвимости требуется глубокий доступ к системе, последствия могут быть крайне серьёзными для государственных организаций и крупных компаний. Вредоносный код может быть практически не обнаружим и его удаление из прошивки может быть невозможно.

Исследователи советуют принимать крайние меры: в случае заражения лучшим решением может стать утилизация компьютеров, так как уязвимость может сохраняться даже после полной переустановки операционной системы.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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