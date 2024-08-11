Ваш руководитель может быть фальшивкой: узнайте, как мошенники вас обманывают

Эксперты рассказали о мошенничестве с фейковыми аккаунтами руководителей компаний

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Эксперты из "Лаборатории Касперского" предупредили о новой мошеннической схеме, в которой злоумышленники выдают себя за руководителей организаций. В России мошенники начали создавать групповые чаты в мессенджерах с поддельными аккаунтами руководства компаний. В этих чатах они утверждают, что в компании проводится проверка и предупреждают участников о возможных звонках от правоохранительных органов, рассказал, главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов.

Фото: flickr.com by David Whelan, PDM

Голованов отметил, что после добавления реальных сотрудников в такие чаты мошенники могут начать требовать переводы денег на фиктивные счета, предлагать оформить кредиты на имя жертвы или установить вредоносные программы. Жертв также могут заставить делиться экраном или выполнять другие подозрительные действия.

Этот вид мошенничества особенно опасен, подчеркнул эксперт, так как злоумышленники создают впечатление, что общение происходит с коллегами, и могут вести диалог от имени нескольких поддельных аккаунтов одновременно. Чтобы избежать обмана, Голованов рекомендует перепроверять информацию через альтернативные каналы связи, например, позвонив на рабочий телефон, и не полагаться на сообщения из мессенджеров.