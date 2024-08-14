Не игнорируйте эти сигналы — как распознать опасные приложения на вашем смартфоне

Что должно насторожить вас в поведении мобильных приложений

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Мобильные приложения могут значительно упростить нашу жизнь, но они также могут нести угрозу безопасности данных. Эксперт по информационной безопасности из компании R-Vision Александр Черненко, поделился рекомендациями о том, как распознать потенциально опасные приложения и защитить свои данные.

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Черненко выделяет несколько типов опасных приложений: «серое ПО», программы, запрашивающие избыточные разрешения, приложения, использующие уязвимости системы, и фишинговые программы. Он подчеркивает важность проверки репутации разработчика, наличия сертификатов безопасности и изучения политики конфиденциальности перед установкой приложения. Черненко также советует загружать приложения только из официальных магазинов и использовать антивирусные программы для их проверки.

Если вредоносное приложение уже установлено на вашем смартфоне, эксперт рекомендует немедленно удалить его, отключить интернет-соединение и перевести устройство в безопасный режим. Затем следует запустить антивирус для проверки системы, а если это не поможет, выполнить сброс телефона до заводских настроек.

Детали

Мобильное приложение

Моби́льное приложе́ние (калька с англ. «Mobile application») или приложение для мобильных устройств, также может встречаться в обиходе под названиями сетевое приложение, онлайн или офлайн приложение, приложение для смартфона) — программное изделие, разновидность прикладного программного обеспечения, предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных (портативных, переносных, карманных) устройствах. Источник