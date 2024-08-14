Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
Applied Animal Behaviour Science: лошади осознают последствия своих действий
OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
Названы причины, почему опадают цветы томатов
Почему нельзя добавлять мёд в горячий чай: советы экспертов
Начальник Госинспекции по недвижимости рассказал о борьбе с самостроями в Москве
Телеканал «Матч ТВ»: следим за Паралимпийскими играми вместе!
Зачем нужен предварительный осмотр авто перед оформлением страхового полиса?
Чрезмерная активность собаки — признак нервного напряжения

Не игнорируйте эти сигналы — как распознать опасные приложения на вашем смартфоне

Что должно насторожить вас в поведении мобильных приложений
1:15
Видеоигры

Мобильные приложения могут значительно упростить нашу жизнь, но они также могут нести угрозу безопасности данных. Эксперт по информационной безопасности из компании R-Vision Александр Черненко, поделился рекомендациями о том, как распознать потенциально опасные приложения и защитить свои данные.

Что должно насторожить вас в поведении мобильных приложений
Фото: Freepik by wayhomestudio, CC0

Черненко выделяет несколько типов опасных приложений: «серое ПО», программы, запрашивающие избыточные разрешения, приложения, использующие уязвимости системы, и фишинговые программы. Он подчеркивает важность проверки репутации разработчика, наличия сертификатов безопасности и изучения политики конфиденциальности перед установкой приложения. Черненко также советует загружать приложения только из официальных магазинов и использовать антивирусные программы для их проверки.

Если вредоносное приложение уже установлено на вашем смартфоне, эксперт рекомендует немедленно удалить его, отключить интернет-соединение и перевести устройство в безопасный режим. Затем следует запустить антивирус для проверки системы, а если это не поможет, выполнить сброс телефона до заводских настроек.

Детали

Мобильное приложение
Моби́льное приложе́ние (калька с англ. «Mobile application») или приложение для мобильных устройств, также может встречаться в обиходе под названиями сетевое приложение, онлайн или офлайн приложение, приложение для смартфона) — программное изделие, разновидность прикладного программного обеспечения, предназначенная для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных (портативных, переносных, карманных) устройствах. Источник

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: ВКС РФ погасили свет в Сумах и области, в Одессе уничтожен командный пункт Patriot

Армия России остановила ДРГ Украины на ряде участков. Ключевой тезис — "ВСУ не контролируют Суджу" и не контролировали.

ВСУ в Курской области окопались, а теперь медленно, но верно гибнут
Россия отказала компаниям из КНР в участии в многомиллиардном проекте
Baijiahao: Россия отказала китайским компаниям в многомиллиардном контракте
Салат из огурцов по-гречески: с варёными яйцами, чесночком и заправкой из йогурта
Курица в сливочном соусе с огурцами: безумно вкусно с любым гарниром
На "Армии-2024" представлен новый ручной пулемёт РПЛ-20 Дмитрий Плотников "Украина не заинтересована в присвоении территорий Курской области" — МИД Украины Любовь Степушова Утечка отчётов ЦиПСО: "Панику и ужас наводим от Курска до Москвы" Олег Володин
ВС РФ уверенно идут к Покровску и вынуждают ВСУ оставлять территории до Угледара
В США прокомментировали уничтожение трех батарей Patriot на Украине
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Что будет с интернетом и компьютерами в России после вступления в силу IT-санкций США с 12 сентября
Последние материалы
Симптомы аллергии на воду и трудности жизни с этой болезнью
Applied Animal Behaviour Science: лошади осознают последствия своих действий
OneTwoTrip: туристы рассказали, что портит впечатление от апартаментов
Названы причины, почему опадают цветы томатов
Почему нельзя добавлять мёд в горячий чай: советы экспертов
Начальник Госинспекции по недвижимости рассказал о борьбе с самостроями в Москве
Телеканал «Матч ТВ»: следим за Паралимпийскими играми вместе!
Что должно насторожить вас в поведении мобильных приложений
Зачем нужен предварительный осмотр авто перед оформлением страхового полиса?
Чрезмерная активность собаки — признак нервного напряжения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.