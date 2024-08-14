Российские учёные создают процессор, который перевернёт мир вычислений

Российский фотонный процессор обещает производительность в сотни раз выше современных

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Российские учёные приступают к сборке экспериментального фотонного процессора, который сможет обрабатывать информацию в сотни раз быстрее, чем современные процессоры на основе полупроводников. По словам профессора Самарского университета имени Королёва Романа Скиданова, работы идут по графику, и в августе стартует корпусная сборка нового устройства.

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Скиданов также отметил, что в процессе разработки было принято решение заменить предыдущий лазер на новый диодный лазер, который более компактный и обладает улучшенными характеристиками. Ожидается, что окончательная сборка и испытания процессора будут завершены к концу 2024 года, что позволит оценить эффективность нового лазера.

Проект реализуется в рамках научной программы Национального центра физики и математики при поддержке госкорпорации «Росатом». Фотонный процессор, основанный на использовании фотонов вместо электронов, обещает достичь производительности в 10^21 операций в секунду. В будущем эта технология будет применяться для обработки больших данных и решения задач в областях искусственного интеллекта и машинного обучения. Уже на текущем этапе демонстрационный образец показывает отличные результаты в распознавании больших массивов данных и обработке видеопотоков.

Детали

Оптический компьютер

Опти́ческие или фото́нные вычисли́тели — гипотетические вычислительные устройства, вычисления в которых производятся с помощью фотонов, излучаемыми лазерами или светодиодами. Источник