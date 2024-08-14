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Мошенники используют искусственный интеллект, чтобы вас обмануть — не попадайтесь на уловку

Россиянам рассказали, как нейросети помогают мошенникам подделывать аудио и видео
1:11
Видеоигры

Мошенники начали использовать нейросети для создания поддельных аудио- и видеосообщений, чтобы обмануть пользователей. Как рассказал куратор платформы "Мошеловка" Алла Храпунова, злоумышленники взламывают аккаунты в WhatsApp, извлекают переписку и с помощью искусственного интеллекта создают дипфейки, подделывая голос и видео жертвы. Это позволяет им отправлять сообщения от имени жертвы её знакомым, точно имитируя манеру общения и интонацию.

Россиянам рассказали, как нейросети помогают мошенникам подделывать аудио и видео
Фото: Pexels by Sora Shimazaki, PDM

Храпунова отмечает, что мошенники начинают с обычных разговоров, не касающихся денег, и только позже переходят к просьбам о финансовой помощи. Эксперт рекомендует всегда проверять такие просьбы, связываясь с человеком через другой канал связи, и задавать "контрольные вопросы", ответы на которые знает только настоящий владелец аккаунта.

Если вы заметили, что ваш аккаунт был взломан, необходимо срочно предупредить свои контакты через другие способы связи и отключить все активные сеансы в WhatsApp. Также важно сообщить о мошеннических счетах в банк, чтобы предотвратить дальнейшие операции.

Детали

Нейронная сеть
Нейро́нная сеть — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма. Источник

Мошенничество
Моше́нничество, или афери́зм, — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется моше́нником или моше́нницей. Источник

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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