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Революция на рынке: роботы научились оценивать состояние гаджетов

Сервис оценки смартфонов с роботами-консультантами заработал в России
1:29
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В России представили новый сервис, который позволяет оценивать техническое состояние и рыночную стоимость б/у смартфонов с помощью роботизированных консультантов. Уже этой осенью новинку смогут протестировать посетители четырех магазинов в Москве, Санкт-Петербурге и Воронеже. Роботы будут проверять состояние устройств и предлагать цену за их выкуп.

Сервис оценки смартфонов с роботами-консультантами заработал в России
Фото: PxHere is licensed under CC0

Новый сервис значительно упрощает процесс продажи: пользователю не нужно контактировать с потенциальными покупателями, а отправка смартфона осуществляется через службу доставки. Оценка занимает около пяти минут, за это время робот проводит более 50 тестов, анализируя состояние батареи, камеры, экрана и других компонентов, а также обнаруживает дефекты, такие как царапины и трещины. По завершении тестирования робот рассчитывает стоимость устройства и предлагает её продавцу.

Как рассказал Павел Комаров из "Авито", роботы, созданные компанией Nsys Group, используют искусственный интеллект для точной оценки состояния гаджетов. Алексей Крупенин из "Ситилинк" отметил, что в будущем роботы смогут работать с устройствами со складными экранами и eSIM. Однако независимый IT-журналист Андрей Померанцев выразил сомнение в точности оценки из-за возможных скрытых дефектов, которые роботу трудно выявить.

Детали

Смартфон
Смартфо́н — мобильный телефон (современный — как правило, с сенсорным экраном), дополненный функциональностью умного устройства, фактически всегда оснащён камерой, и также фронтальной камерой, предназначенной для осуществления видеозвонков, видеоконференций и фотографирования селфи. Источник

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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