Не покупайте телевизор, пока не посмотрите на эти пять моделей — они изменят ваш взгляд на технику

Рейтинг лучших "умных" телевизоров: отличное качество по разумной цене

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Эксперты назвали пять моделей "умных" телевизоров, которые стоит рассмотреть при покупке, если вы хотите получить отличное качество по доступной цене. Эти телевизоры предлагают высокое качество изображения и удобные функции, при этом не разоряя ваш бюджет.

Фото: commons.wikimedia.org by Stephan Legachev, CC BY 3.0

На первом месте находится Xiaomi TV A 43 FHD 2025. Этот 43-дюймовый LED-телевизор с разрешением Full HD можно приобрести от 21 тысячи рублей. Среди его особенностей — динамики с поддержкой Dolby Audio мощностью 16 Вт, операционная система Google TV с встроенным Chromecast и поддержка голосового помощника Google Assistant. Это идеальный выбор для тех, кто ищет недорогой и функциональный телевизор.

Второе место занимает TCL 50P637, который признан лучшим в своём классе по соотношению цены и качества. Этот 50-дюймовый 4K LED-телевизор с поддержкой HDR10 и тонкими рамками стоит от 25 тысяч рублей. Модель работает на Google TV, оснащена стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio мощностью 20 Вт и обеспечивает отличное качество изображения.

На третьем месте — Hisense 55E7KQ Pro. Этот телевизор с 55-дюймовым QLED экраном, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision IQ стоит от 58,1 тысячи рублей. В комплекте — стереодинамики мощностью 20 Вт и сабвуфер на 20 Вт, операционная система VIDAA с голосовым помощником VIDAA Voice и геймерскими функциями, такими как VRR и AMD FreeSync Premium.

Завершают рейтинг модели Tuvio 4K Ultra HD, QLED Frameless 65 и TCL 55C845, стоимостью 62,3 и 92,2 тысячи рублей соответственно. Эти телевизоры выделяются большим экраном и продвинутыми характеристиками, подходящими как для просмотра фильмов, так и для игр.

Детали

Телевизор

Телеви́зор, телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков. Источник