Не покупайте телевизор, пока не посмотрите на эти пять моделей — они изменят ваш взгляд на технику

Эксперты назвали пять моделей "умных" телевизоров, которые стоит рассмотреть при покупке, если вы хотите получить отличное качество по доступной цене. Эти телевизоры предлагают высокое качество изображения и удобные функции, при этом не разоряя ваш бюджет.
На первом месте находится Xiaomi TV A 43 FHD 2025. Этот 43-дюймовый LED-телевизор с разрешением Full HD можно приобрести от 21 тысячи рублей. Среди его особенностей — динамики с поддержкой Dolby Audio мощностью 16 Вт, операционная система Google TV с встроенным Chromecast и поддержка голосового помощника Google Assistant. Это идеальный выбор для тех, кто ищет недорогой и функциональный телевизор.
Второе место занимает TCL 50P637, который признан лучшим в своём классе по соотношению цены и качества. Этот 50-дюймовый 4K LED-телевизор с поддержкой HDR10 и тонкими рамками стоит от 25 тысяч рублей. Модель работает на Google TV, оснащена стереодинамиками с поддержкой Dolby Audio мощностью 20 Вт и обеспечивает отличное качество изображения.
На третьем месте — Hisense 55E7KQ Pro. Этот телевизор с 55-дюймовым QLED экраном, частотой 120 Гц, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision IQ стоит от 58,1 тысячи рублей. В комплекте — стереодинамики мощностью 20 Вт и сабвуфер на 20 Вт, операционная система VIDAA с голосовым помощником VIDAA Voice и геймерскими функциями, такими как VRR и AMD FreeSync Premium.
Завершают рейтинг модели Tuvio 4K Ultra HD, QLED Frameless 65 и TCL 55C845, стоимостью 62,3 и 92,2 тысячи рублей соответственно. Эти телевизоры выделяются большим экраном и продвинутыми характеристиками, подходящими как для просмотра фильмов, так и для игр.
Детали
Телевизор
Телеви́зор, телевизио́нный приёмник (новолат. televisorium «дальновидец»; от др.-греч. τῆλε «далеко» + лат. vīsio «зрение; видение») — приёмник телевизионных сигналов изображения и звука, отображающий их на экране и с помощью динамиков. Источник
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