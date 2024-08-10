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PlayStation 5 Pro: как новый апскейлинг делает консоль в два раза мощнее

PlayStation 5 Pro может быть анонсирована в сентябре
2:06
Видеоигры

Хотя процессор и оперативная память PlayStation 5 Pro не получили значительных улучшений по сравнению с базовой моделью PS5, консоль будет казаться значительно более производительной благодаря технологиям апскейлинга.

PlayStation 5 Pro может быть анонсирована в сентябре
Фото: pexels.com by JESHOOTS.com, PDM

В последнем эпизоде подкаста Moore's Law is Dead Broken Silicon основатель Alderon Games Мэттью Касселс обсудил пока не анонсированную промежуточную консоль и ее возможности. Он рассказал, как улучшенная мощность и система апскейлинга PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) могут повлиять на качество игр.

Касселс отметил, что консоль сможет включать трассировку лучей в играх, которые на базовой модели работают на 60 FPS без этого эффекта. Дополнительная мощность позволит уменьшить размытость изображения по сравнению с оригинальной моделью, хотя полностью решить эту проблему не удастся. Апскейлинг по-прежнему останется важным, так как игровые движки, например Unreal Engine 5, не ускоряются и продолжают нуждаться в этой технологии. Тем не менее, PSSR сделает PlayStation 5 Pro значительно более производительной, распределяя улучшения примерно пополам между реальными апгрейдами и апскейлингом.

Касселс также прокомментировал утечки характеристик PlayStation 5 Pro, подчеркнув, что незначительные улучшения процессора и оперативной памяти не станут критическим препятствием. Он считает, что большинство консольных игр не ограничиваются процессором, а увеличение объема оперативной памяти — это сложная задача, поскольку разработчики обычно оптимизируют игры под доступный объем памяти.

В то же время, улучшения GPU могут позволить играм работать с более высокими графическими настройками, а также упростить внедрение режимов с частотой 120 Гц и гибкую настройку графических параметров.

Официальный анонс PlayStation 5 Pro еще не состоялся, но ожидается, что это может произойти в сентябре.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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