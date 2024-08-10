Civilization 7: новая информация о релизе и что ожидать от геймплейных изменений

Ожидаемый выход Civilization 7 намечен на 2025 год

1:52 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Одним из самых ожидаемых событий в мире ПК-игр является выход Civilization 7. Каждая игра в этой серии предлагает уникальный взгляд на развитие цивилизаций на протяжении веков, и хотя шестая часть продолжает оставаться популярной благодаря регулярным обновлениям, её релиз состоялся уже восемь лет назад, что вызывает желание увидеть продолжение. К счастью, ждать осталось недолго — в отчете о доходах издателя Take-Two появилась информация о предполагаемом времени выхода Civilization 7.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

Известие о разработке Civilization 7 появилось еще в феврале 2023 года, когда глава Firaxis Хизер Хейзен объявила о начале работы над новой частью. После этого последовала долгая пауза, которая была прервана только в июне этого года, когда на Summer Game Fest был представлен тизер-трейлер Civ 7. В то время также стало известно, что релиз игры намечен на 2025 год.

Однако о самой игре пока что известно немного. Тизер-трейлер, показанный летом, был скорее символическим и не предоставил конкретных деталей о геймплейных изменениях или направлении развития серии. Полноценное демонстрационное видео с геймплейными особенностями и механиками ожидается на Gamescom Opening Night Live, который пройдет 20 августа.

Что касается нового временного окна релиза, то Take-Two планирует выпустить Civilization 7 в четвертом квартале финансового года 2025, который охватывает период с января по март 2025 года.

Тем не менее, стоит учитывать, что возможны задержки.