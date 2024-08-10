Одним из самых ожидаемых событий в мире ПК-игр является выход Civilization 7. Каждая игра в этой серии предлагает уникальный взгляд на развитие цивилизаций на протяжении веков, и хотя шестая часть продолжает оставаться популярной благодаря регулярным обновлениям, её релиз состоялся уже восемь лет назад, что вызывает желание увидеть продолжение. К счастью, ждать осталось недолго — в отчете о доходах издателя Take-Two появилась информация о предполагаемом времени выхода Civilization 7.
Известие о разработке Civilization 7 появилось еще в феврале 2023 года, когда глава Firaxis Хизер Хейзен объявила о начале работы над новой частью. После этого последовала долгая пауза, которая была прервана только в июне этого года, когда на Summer Game Fest был представлен тизер-трейлер Civ 7. В то время также стало известно, что релиз игры намечен на 2025 год.
Однако о самой игре пока что известно немного. Тизер-трейлер, показанный летом, был скорее символическим и не предоставил конкретных деталей о геймплейных изменениях или направлении развития серии. Полноценное демонстрационное видео с геймплейными особенностями и механиками ожидается на Gamescom Opening Night Live, который пройдет 20 августа.
Что касается нового временного окна релиза, то Take-Two планирует выпустить Civilization 7 в четвертом квартале финансового года 2025, который охватывает период с января по март 2025 года.
Тем не менее, стоит учитывать, что возможны задержки.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.