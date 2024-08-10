Когда выйдет Grand Theft Auto 6? Обновления по дате релиза и возможные задержки

Take-Two подтвердил: Grand Theft Auto 6 выйдет осенью 2025 года

1:15 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Среди всех обсуждений по поводу Grand Theft Auto 6 перенос релиза остаётся одной из самых горячих тем. Тем не менее, издатель Take-Two, владелец Rockstar Games, уверяет, что задержек не будет. Согласно последним данным, ожидаемый выход криминальной саги в открытом мире по-прежнему намечен на осень 2025 года.

Фото: Openverse by NSTWNR, CC BY-SA 2.0

В недавнем финансовом отчёте Take-Two подчеркивается, что серия GTA продолжает превосходить все ожидания, а интерес к предстоящему релизу GTA 6 только возрастает.

Изначально GTA 6 планировалась к выходу в первой половине 2025 года, однако в мае Take-Two объявила, что игра выйдет во второй половине года. Хотя это изменение не является полноценной задержкой, оно вызвало беспокойство у фанатов, которые ожидают новую часть игры уже более десяти лет. Тем временем Rockstar приступила к возвращению большинства сотрудников в офис, чтобы обеспечить соблюдение графика разработки. Несмотря на это, вероятность того, что релиз перенесут на 2026 год, всё ещё остаётся высокой.