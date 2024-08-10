Среди всех обсуждений по поводу Grand Theft Auto 6 перенос релиза остаётся одной из самых горячих тем. Тем не менее, издатель Take-Two, владелец Rockstar Games, уверяет, что задержек не будет. Согласно последним данным, ожидаемый выход криминальной саги в открытом мире по-прежнему намечен на осень 2025 года.
В недавнем финансовом отчёте Take-Two подчеркивается, что серия GTA продолжает превосходить все ожидания, а интерес к предстоящему релизу GTA 6 только возрастает.
Изначально GTA 6 планировалась к выходу в первой половине 2025 года, однако в мае Take-Two объявила, что игра выйдет во второй половине года. Хотя это изменение не является полноценной задержкой, оно вызвало беспокойство у фанатов, которые ожидают новую часть игры уже более десяти лет. Тем временем Rockstar приступила к возвращению большинства сотрудников в офис, чтобы обеспечить соблюдение графика разработки. Несмотря на это, вероятность того, что релиз перенесут на 2026 год, всё ещё остаётся высокой.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.