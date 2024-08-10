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Турция заблокировала Roblox: причины и последствия для пользователей

Почему Турция запретила Roblox
2:21
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Через пять дней после блокировки Instagram Турция ввела запрет на доступ к Roblox, ссылаясь на сообщения о неподобающем сексуальном контенте, который воспринимается как эксплуатация детей, сообщает Türkiye Today. Официальный представитель Турецкого управления по связям также указал на "пропаганду гомосексуализма" и использование виртуальной валюты Robux для стимулирования детей как причины для запрета.

Почему Турция запретила Roblox
Фото: openverse by Argenberg, CC BY 2.0

Регулятор отметил, что контроль над контентом на платформе Roblox представляет собой значительную проблему. Ограничения по всей стране были введены после расследования, проведенного главным прокурором.

На прошлой неделе в Турции был заблокирован Instagram после спора о контенте, связанном с ХАМАС. Глава турецкого управления по связям заявил в посте на X, что Instagram "активно препятствует размещению сообщений с соболезнованиями" в связи с гибелью Исмаила Хании, лидера ХАМАС.

Ранее турецкие власти уже вводили запреты на крупные социальные сети. В прошлом году Twitter был временно заблокирован после землетрясения, унесшего тысячи жизней. В 2014 году блокировались YouTube и Twitter.

Roblox также сталкивался с проблемами, особенно из-за жалоб на эксплуатацию детей. В начале года против компании был подан иск, обвиняющий её в эксплуатации детского труда и обманной рекламе. В 2022 году был подан иск за то, что платформа позволяла взрослым пользователям сексуально домогаться 10-летней девочки.

Также были сообщения о массовой эксплуатации детей в 2023 году.

Представитель Roblox в заявлении для Eurogamer отметил:

"Мы уже почти 20 лет стремимся сделать Roblox одной из самых безопасных онлайн-платформ для наших пользователей, особенно для детей. Обеспечение безопасности наших пользователей — основа нашей работы. Мы уважаем законы и правила стран, где мы работаем, и разделяем стремление местных законодателей к защите детей. Мы надеемся на сотрудничество для скорейшего возобновления работы Roblox в Турции."

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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