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Неожиданное решение: Xiaomi 15 получит мощный ИИ от Google

Xiaomi интегрирует нейросеть Google в свои международные смартфоны
1:09
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Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь сообщил в соцсети Х, что глобальные версии смартфонов компании будут оснащены нейросетью Gemini от Google.

Xiaomi интегрирует нейросеть Google в свои международные смартфоны
Фото: Wikimedia Commons by N509FZ, CC BY-SA 4.0

Вероятно, этот шаг направлен на увеличение мировых продаж. В то же время для внутреннего китайского рынка Xiaomi планирует использовать ИИ собственной разработки — MiLM, как неоднократно упоминали инсайдеры, ссылаясь на документы китайских регуляторов.

Согласно слухам, первой моделью, которая получит ИИ Gemini, станет Xiaomi 15, презентация которого ожидается в октябре-ноябре 2024 года. Речь идет о международной версии смартфона.

По данным издания SCMP, международные продажи смартфонов Xiaomi с интеграцией нейросети от Google могут дать дополнительный импульс компании. Во втором квартале 2024 года исследовательская фирма IDC оценила Xiaomi как третьего по величине поставщика смартфонов в мире с рыночной долей 14,8%.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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