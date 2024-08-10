Star Wars Outlaws: новый взгляд на игру с открытым миром от создателей вселенной

Появились новые детали о грядущей игре Star Wars Outlaws, и хотя они вызывают большой интерес у поклонников вселенной, стоит учитывать, что проект имеет более "мирный" подход. Несмотря на название, игра не позволит убивать или грабить дружелюбных мирных жителей.
Эту информацию подтвердил JorRaptor, который провел четыре часа за игрой и поделился своими впечатлениями в видеообзоре. Несмотря на множество увлекательных элементов, не стоит ожидать, что Star Wars Outlaws станет аналогом GTA в космосе. В целом, вселенная известна своим четким разделением морали.
Тем не менее, многие, кто успел поиграть в игру, отмечают положительное впечатление от атмосферы и механик. Некоторые сравнивают её с Red Dead Redemption, но в космическом антураже, и отмечают, что Star Wars Outlaws — одна из самых проработанных и цельных игр с открытым миром в последнее время.
Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.