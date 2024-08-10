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Star Wars Outlaws: новый взгляд на игру с открытым миром от создателей вселенной

Появились новые детали о грядущей игре Star Wars Outlaws
Видеоигры

Появились новые детали о грядущей игре Star Wars Outlaws, и хотя они вызывают большой интерес у поклонников вселенной, стоит учитывать, что проект имеет более "мирный" подход. Несмотря на название, игра не позволит убивать или грабить дружелюбных мирных жителей.

Появились новые детали о грядущей игре Star Wars Outlaws
Фото: commons.wikimedia.org by Morigan221, CC BY-SA 3.0

Эту информацию подтвердил JorRaptor, который провел четыре часа за игрой и поделился своими впечатлениями в видеообзоре. Несмотря на множество увлекательных элементов, не стоит ожидать, что Star Wars Outlaws станет аналогом GTA в космосе. В целом, вселенная известна своим четким разделением морали.

Тем не менее, многие, кто успел поиграть в игру, отмечают положительное впечатление от атмосферы и механик. Некоторые сравнивают её с Red Dead Redemption, но в космическом антураже, и отмечают, что Star Wars Outlaws — одна из самых проработанных и цельных игр с открытым миром в последнее время.

Релиз Star Wars Outlaws состоится 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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