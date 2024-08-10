Ремейк Max Payne 1 и 2 перешёл в полное производство: что нового

Ремейк Max Payne 1 и 2 вошёл в полное производство

1:42 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Спустя более двух лет после официального анонса, ремейк Max Payne 1 и 2 наконец достиг стадии полного производства, как сообщила Remedy Entertainment.

Фото: flickr.com by dfactory, CC BY 2.0

В своём последнем финансовом отчёте студия предоставила обновления по текущим проектам, включая долгожданный ремейк, который объединит первые две части серии. Согласно информации, ремейк вошел в полное производство во втором квартале 2024 года, и основной задачей стало создание рабочей версии игры.

Кроме обновлений по ремейку Max Payne 1 и 2, Remedy Entertainment также рассказала о состоянии Control 2 и проекте с кодовым названием Condor — мультиплеерном шутере, действие которого происходит в мире Control.

Control 2 перешёл на стадию подготовки к производству во втором квартале этого года, что является финальным этапом перед полноценной разработкой. Была также собрана сборка, демонстрирующая ключевые функции игры. В данный момент Remedy ведет переговоры с потенциальными партнёрами о публикации Control 2 и Condor, но ещё не принято решение о самостоятельном выпуске или поиске издателя.

Condor также достиг стадии полного производства в марте 2024 года, и команда сосредоточена на создании карт и типов миссий, продолжая тестирование игры как внутреннее, так и ограниченное внешнее.

Что касается Alan Wake 2, то игра ещё не окупила свои затраты, однако разработка The Lake House продолжается, хотя дата релиза пока не установлена.