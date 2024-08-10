Спустя более двух лет после официального анонса, ремейк Max Payne 1 и 2 наконец достиг стадии полного производства, как сообщила Remedy Entertainment.
В своём последнем финансовом отчёте студия предоставила обновления по текущим проектам, включая долгожданный ремейк, который объединит первые две части серии. Согласно информации, ремейк вошел в полное производство во втором квартале 2024 года, и основной задачей стало создание рабочей версии игры.
Кроме обновлений по ремейку Max Payne 1 и 2, Remedy Entertainment также рассказала о состоянии Control 2 и проекте с кодовым названием Condor — мультиплеерном шутере, действие которого происходит в мире Control.
Control 2 перешёл на стадию подготовки к производству во втором квартале этого года, что является финальным этапом перед полноценной разработкой. Была также собрана сборка, демонстрирующая ключевые функции игры. В данный момент Remedy ведет переговоры с потенциальными партнёрами о публикации Control 2 и Condor, но ещё не принято решение о самостоятельном выпуске или поиске издателя.
Condor также достиг стадии полного производства в марте 2024 года, и команда сосредоточена на создании карт и типов миссий, продолжая тестирование игры как внутреннее, так и ограниченное внешнее.
Что касается Alan Wake 2, то игра ещё не окупила свои затраты, однако разработка The Lake House продолжается, хотя дата релиза пока не установлена.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.