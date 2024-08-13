Не покупайте Apple Watch, пока не прочтете это: как выбрать идеальные часы

Покупка Apple Watch: что нужно знать о современных моделях и их особенностях

1:52 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Линейке умных часов Apple Watch исполнилось десять лет, и за это время вышло множество моделей. Некоторые уже устарели, но другие всё ещё можно найти в продаже. В статье на Hi-Tech Mail эксперт дал советы, на что обратить внимание при выборе часов, чтобы не ошибиться.

Фото: PxHere is licensed under CC0 Public Domain

На данный момент в магазинах доступны Apple Watch Series 9, 8, SE второго поколения, Ultra 2 и первая версия Ultra. Эти модели различаются функциями и размерами. Например, самый маленький экран — у SE с диагональю 1,78 дюйма, а самые большие дисплеи у моделей Ultra с диагональю 1,9 дюйма и самым массивным корпусом.

Что касается производительности, все современные модели справляются с повседневными задачами на примерно одном уровне. Умные часы не требуют значительных ресурсов для работы приложений, поэтому разницы в производительности между моделями вы не заметите. То же касается и датчиков, хотя у версии SE есть ограничения — она не измеряет уровень кислорода в крови и температуру тела.

Наиболее защищенными являются модели Ultra, которые обладают высокой водонепроницаемостью. Series 9 и 8 имеют пыле- и влагозащиту, тогда как у SE таких характеристик нет. Ultra также лидируют по автономности, обеспечивая до 36 часов работы без подзарядки, в то время как остальные модели работают около 18 часов. Однако точное время работы зависит от интенсивности использования. Также важно помнить, что все модели Apple Watch совместимы только с iPhone и не могут быть подключены к устройствам на Android.