Фейковые кампании и взломы: как Иран пытается манипулировать выборами в США

Компания Microsoft сообщила о столкновениях с иранскими хакерскими группировками, которые, по её данным, стремятся дестабилизировать политическую ситуацию в США и вмешаться в предстоящие президентские выборы.
Предположительно, иранские хакеры отслеживают ключевые темы и создают фейковые политические кампании, распространяя дезинформацию в социальных сетях с целью повлиять на общественное мнение в США. В чьих интересах действуют киберпреступники, Microsoft не уточняет.
Кроме того, хакеры создают поддельные политические сайты, использующие искусственный интеллект для генерирования актуальных для американцев тем. Основной акцент делается на распространение дезинформации от имени различных чиновников и политиков, чьи почтовые аккаунты были взломаны. Ещё одной целью этих действий является кража актуальной политической информации.
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