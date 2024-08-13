Блокировка Signal: Роскомнадзор объяснил шокирующее решение

Роскомнадзор прокомментировал проблемы с доступом к мессенджеру Signal, на которые ранее жаловались пользователи.
В РКН сообщили, что доступ к Signal был заблокирован из-за несоблюдения требований законодательства, необходимых для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях.
Сообщения о проблемах в работе Signal начали поступать утром 9 августа.
"Ограничение доступа к мессенджеру Signal связано с нарушением требований российского законодательства, необходимых для предотвращения его использования в террористических и экстремистских целях", — говорится в заявлении Роскомнадзора.
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