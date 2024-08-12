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Samsung и Google шокируют новинками: тестирование Wear OS 5.1 началось

Samsung тестирует One UI 6 Watch на Wear OS 5 с новыми функциями
1:44
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В настоящее время Samsung тестирует бета-версию интерфейса One UI 6 Watch на смарт-часах Galaxy, работающих на базе операционной системы Wear OS 5. Параллельно Google начала разработку Wear OS 5.1, которая будет основываться на Android 15.

Samsung тестирует One UI 6 Watch на Wear OS 5 с новыми функциями
Фото: PxHere is licensed under CC0

Новые тестовые сборки уже проходят бета-тестирование и отличаются от текущей версии Wear OS 5, созданной на базе Android 14. По мнению инсайдеров из Android Authority, это может свидетельствовать о том, что Google планирует разделить версии Wear OS и Android, на которых они базируются.

Есть вероятность, что в новой версии появятся дополнительные функции, а тестовую сборку могут даже переименовать в Wear OS 6. На данный момент детали о нововведениях в Wear OS 5.1 остаются неизвестными.

Как пишет портал Android Authority, хотя Wear OS и основана на той же кодовой базе с открытым исходным кодом, что и AOSP — унифицированная версия Android, последовательность выпуска версий Wear OS не совпадает с версионной схемой Android. Например, Wear OS 3 была анонсирована в мае 2021 года, через восемь месяцев после выхода Android 11. Wear OS 4 была представлена через два года, в мае 2023 года, и основана на Android 13, выпущенной годом ранее. Wear OS 5, анонсированная в этом году, базируется на Android 14, которая вышла в прошлом году.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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