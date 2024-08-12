Rutube исчез из App Store — как это связано с YouTube в России

Rutube для iPhone больше недоступен в App Store

1:01 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Приложение российского видеохостинга Rutube для iOS исчезло из Apple App Store. По заявлению компании в их Telegram-канале, это связано с санкциями.

Фото: Скриншот YouTube by Обзорочка ТВ, PDM

Rutube признала, что это создает неудобства для пользователей, и выразила благодарность за поддержку. Компания намерена приложить усилия для скорейшего возвращения приложения для iPhone в App Store.

Кроме того, в сети высказываются мнения, что удаление Rutube из App Store может быть ответом на замедление работы YouTube в России. Однако на платформе Google Play приложение Rutube для Android по-прежнему доступно для скачивания.

"В последнее время наше приложение занимало лидирующие позиции по количеству загрузок в App Store, но теперь мы вынуждены сообщить, что оно было удалено из магазина. Это произошло из-за санкций, которые затруднили доступ пользователей к нашим услугам через мобильное приложение", — говорится в сообщении сервиса.