Bethesda путает сообщество: создатель мода Fallout London высказал негодование

Создатель мода Fallout London раскритиковал Bethesda

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Дин "Prilladog" Картер, глава команды, создавшей мод Fallout London для Fallout 4, выразил свою точку зрения по поводу монетизации модов, что стало предметом жарких дискуссий в сообществе.

Фото: flickr.com by instacodez, PDM

Картер отмечает, что Bethesda, известная своими модифицируемыми играми, до сих пор не смогла выбрать четкую стратегию монетизации, что приводит к путанице и разногласиям. Он подчеркивает, что за последние десять лет компания уже трижды пыталась внедрить платные моды, но каждый раз отступала, не доводя начатое до конца.

Несмотря на поддержку идеи платных модов, Картер считает, что Bethesda должна выбрать одну модель и следовать ей, чтобы дать моддерам ясность в вопросах заработка. В противном случае, по его мнению, это может привести к опасной ситуации, когда моды будут рассматриваться исключительно как способ заработка, не предоставляя достаточной ценности игрокам.

Он также обратил внимание на непрозрачность критериев отбора моддеров, когда некоторые члены команды Fallout London были исключены из программы монетизации, несмотря на их вклад в крупный мод.