Вышли 11 минут геймплея Dead Rising Deluxe Remaster: цена, дата выхода и запрет в России

Capcom показала 11 минут геймплея Dead Rising Deluxe Remaster

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Capcom представила более 11 минут геймплея Dead Rising Deluxe Remaster с комментариями разработчиков, показав захватывающие сражения с зомби и разнообразные костюмы для главного героя, журналиста Фрэнка Уэста.

Фото: Openverse by nodstrum, CC BY 2.0

В новой версии культового зомби-экшена будет улучшенная графика, поддержка автосохранений, а также переработанное управление и интерфейс, что сделает игру более комфортной для современных платформ.

Dead Rising Deluxe Remaster выйдет 19 сентября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S, но не будет доступна в России, несмотря на локализацию на русский язык. Предзаказы уже открыты, и версия в Steam стоит $49,99 (около 4,3 тыс. рублей по текущему курсу).

Геймплей Dead Rising Deluxe Remaster