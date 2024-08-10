Capcom представила более 11 минут геймплея Dead Rising Deluxe Remaster с комментариями разработчиков, показав захватывающие сражения с зомби и разнообразные костюмы для главного героя, журналиста Фрэнка Уэста.
В новой версии культового зомби-экшена будет улучшенная графика, поддержка автосохранений, а также переработанное управление и интерфейс, что сделает игру более комфортной для современных платформ.
Dead Rising Deluxe Remaster выйдет 19 сентября 2024 года на PC, PS5 и Xbox Series X|S, но не будет доступна в России, несмотря на локализацию на русский язык. Предзаказы уже открыты, и версия в Steam стоит $49,99 (около 4,3 тыс. рублей по текущему курсу).
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.