Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гастроэнтеролог Мельникова: при болезнях печени нельзя злоупотреблять арбузом
Актёр Юрий Стоянов предстанет в образе олимпийского чемпиона в фильме "На острие 2"
Фитнес-тренер объясняет, как читмил может помочь в процессе похудения
Разработчики Kingmakers анонсировали экранизацию игры
Эксперт объяснил, в какой ситуации нужно срочно менять тормозные колодки
PLOS One: раскрыт секрет сооружения древнейшей пирамиды Египта
США ввели санкции против белорусских компаний
Сложности с получением шенгенской визы для россиян возросли
Врач Панина: приём соды во время изжоги чреват повреждением слизистой желудка

Генеральный директор Take-Two Interactive подтвердил релиз GTA VI на осень 2025 года

GTA VI выйдет осенью 2025 года
0:46
Видеоигры

Генеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник, в своем недавнем заявлении подтвердил, что осень 2025 года станет временем выхода нового флагманского проекта Rockstar.

GTA VI выйдет осенью 2025 года
Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Недавно были опубликованы квартальные финансовые результаты компании. Несмотря на отсутствие новых подробностей о GTA VI, подтверждение окна релиза на осень 2025 года указывает на то, что разработка главной игры ближайших лет движется по намеченному плану. Однако точная дата выхода игры все еще остается неизвестной.

Ожидаем, что на Gamescom 2024 могут появиться какие-то детали, хотя их присутствие не гарантировано.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"

В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.

"Космонавты" — мотострелки ВКС РФ — встали на пути штурмовиков спецназа ВСУ
"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского
YouTube в России заблокирован. Какие есть пути выхода из ситуации?
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев В Курской области ВДВ РФ с ходу уничтожили две ДРГ по пути в Суджу Дмитрий Плотников Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Как организовать хранение на балконе: советы по выбору шкафов и стеллажей
"Это не контрнаступление. Это медийная спецоперация" — мнение аналитика Тарана о нападении ВСУ на Курскую область
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
В поисках Буданова*. По подземному штабу-бункеру ВСУ в Сумах наносятся массированные удары ФАБами
Последние материалы
США ввели санкции против белорусских компаний
Сложности с получением шенгенской визы для россиян возросли
Врач Панина: приём соды во время изжоги чреват повреждением слизистой желудка
Не соглашайтесь на инвестиции вместо вкладов в банке!
Кейт Бланшетт поделилась подробностями гонорара за съёмки в фильме "Властелин колец"
Трэвел-блогер раскрыла стоимость жизни в Таиланде
GTA VI выйдет осенью 2025 года
Как научиться экономить
Сборная США по баскетболу одержала победу над Сербией
BMJ Thorax: в одной из клиник выявили восемь случаев силикоза у мужчин
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.