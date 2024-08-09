Генеральный директор Take-Two Interactive подтвердил релиз GTA VI на осень 2025 года

GTA VI выйдет осенью 2025 года

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Генеральный директор Take-Two Interactive, Штраус Зельник, в своем недавнем заявлении подтвердил, что осень 2025 года станет временем выхода нового флагманского проекта Rockstar.

Фото: wikimapia by BobAnderson34, CC BY-SA 4.0

Недавно были опубликованы квартальные финансовые результаты компании. Несмотря на отсутствие новых подробностей о GTA VI, подтверждение окна релиза на осень 2025 года указывает на то, что разработка главной игры ближайших лет движется по намеченному плану. Однако точная дата выхода игры все еще остается неизвестной.

Ожидаем, что на Gamescom 2024 могут появиться какие-то детали, хотя их присутствие не гарантировано.