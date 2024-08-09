В 2025 году ожидается релиз игры Sid Meier's Civilization 7, и благодаря компании Take-Two Interactive мы получили информацию о её выходе в рамках 4K-стратегий.
Согласно последнему финансовому отчёту компании, Civilization 7 появится в четвёртом квартале финансового года 2025, то есть до 31 марта 2026 года.
Более подробные данные о Civilization 7 будут раскрыты на Future Games Show в конце текущего месяца. Презентация пройдёт в рамках Gamescom 2024 в среду, 21 августа, а первый трейлер с геймплейем будет показан на Opening Night Live 20 августа.
В районе Коренево, Зелёного шляха и Леонидово русские бойцы жёстко разобрали передовые украинские ДРГ, зашедшие в Россию. С рассветом вытеснение продолжилось.