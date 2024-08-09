Когда выйдет Civilization 7? Все о релизе новой игры от Sid Meier

Дата выхода и подробности о долгожданной Civilization 7

0:49 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В 2025 году ожидается релиз игры Sid Meier's Civilization 7, и благодаря компании Take-Two Interactive мы получили информацию о её выходе в рамках 4K-стратегий.

Фото: unsplash.com by Luke Chesser lukechesser, PDM

Согласно последнему финансовому отчёту компании, Civilization 7 появится в четвёртом квартале финансового года 2025, то есть до 31 марта 2026 года.

Более подробные данные о Civilization 7 будут раскрыты на Future Games Show в конце текущего месяца. Презентация пройдёт в рамках Gamescom 2024 в среду, 21 августа, а первый трейлер с геймплейем будет показан на Opening Night Live 20 августа.