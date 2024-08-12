Москва получит свой первый памятник видеоигре: угадайте какой

Памятник "Тетрису" будет установлен в Москве в рамках проекта "Зал славы видеоигр"

1:30 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

В столице России скоро появится памятник, посвященный легендарной видеоигре "Тетрис". Это будет первый в стране монумент, отдающий дань уважения игре, разработанной советским программистом Алексеем Пажитновым. Памятник включат в проект "Зал славы видеоигр".

Фото: wikipediа by Sammlung der Medien und Wissenschaft, CC BY 4.0

Выбор игры для памятника был одобрен в результате народного голосования. "Тетрис" оказал значительное влияние на мировую игровую индустрию и стал одним из самых популярных заданий на конкурсе "Фабрика дизайна 3.0", на котором будут разрабатываться его дизайнерские проекты.

С момента создания в 1984 году, "Тетрис" был портирован на различные платформы и загружен более 100 миллионов раз. Игра также признана произведением искусства и представлена в музее современного искусства МОМА в Нью-Йорке.

По всему миру уже установлены памятники видеоиграм, включая Зал славы видеоигр в Техасе, статую орка из Warcraft в Калифорнии и статую Соника в Осаке. В Москве дизайн памятника разрабатывается участниками конкурса "Фабрика дизайна 3.0", который проводится Агентством креативных индустрий и Союзом дизайнеров России с 2022 года. Презентация дизайн-проектов завершится 19 августа, после чего будет выбран окончательный макет для установки.