Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как бороться с бессонницей с помощью простых изменений в питании
АТОР: как уехать из Анапы в Москву, если нет билетов на поезд
ЦЭПЛ РАН: российская лесная отрасль сталкивается с нехваткой качественного леса
Вкусный рецепт маринада для шашлыка из красной рыбы
Риелтор Шлома: только один из пяти продавцов жилья в Москве готов к снижению цены
Названы насекомые, которые полезны для сада
Россияне часто совершают две ошибки при создании паролей — мнение эксперта
Дан старт обратному отсчёту Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе
В фильме "Девчата" заметили 3 киноляпа

Москва получит свой первый памятник видеоигре: угадайте какой

Памятник "Тетрису" будет установлен в Москве в рамках проекта "Зал славы видеоигр"
1:30
Видеоигры

В столице России скоро появится памятник, посвященный легендарной видеоигре "Тетрис". Это будет первый в стране монумент, отдающий дань уважения игре, разработанной советским программистом Алексеем Пажитновым. Памятник включат в проект "Зал славы видеоигр".

Памятник "Тетрису" будет установлен в Москве в рамках проекта "Зал славы видеоигр"
Фото: wikipediа by Sammlung der Medien und Wissenschaft, CC BY 4.0

Выбор игры для памятника был одобрен в результате народного голосования. "Тетрис" оказал значительное влияние на мировую игровую индустрию и стал одним из самых популярных заданий на конкурсе "Фабрика дизайна 3.0", на котором будут разрабатываться его дизайнерские проекты.

С момента создания в 1984 году, "Тетрис" был портирован на различные платформы и загружен более 100 миллионов раз. Игра также признана произведением искусства и представлена в музее современного искусства МОМА в Нью-Йорке.

По всему миру уже установлены памятники видеоиграм, включая Зал славы видеоигр в Техасе, статую орка из Warcraft в Калифорнии и статую Соника в Осаке. В Москве дизайн памятника разрабатывается участниками конкурса "Фабрика дизайна 3.0", который проводится Агентством креативных индустрий и Союзом дизайнеров России с 2022 года. Презентация дизайн-проектов завершится 19 августа, после чего будет выбран окончательный макет для установки.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Учёные из США заявили об опасности зелёного чая и куркумы

Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.

Опасные добавки: учёные предлагают отказаться от куркумы и зелёного чая
Как приготовить нежное куриное филе для салатов: пошаговая инструкция
Как правильно отварить куриное филе, чтобы оно получилось сочным, мягким и идеально подходило для салатов
Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов Дмитрий Плотников AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Технология "Твердого вязания" показывает преимущества
Паштет-намазка из красной фасоли: обжаренные лук, морковь и чеснок придают ему дивный аромат
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Готовим капусту, как профессионалы: сделайте простые продукты вкусными
Последние материалы
Как бороться с бессонницей с помощью простых изменений в питании
В Торецке российская армия зашла в первый квартал многоэтажных домов
АТОР: как уехать из Анапы в Москву, если нет билетов на поезд
ЦЭПЛ РАН: российская лесная отрасль сталкивается с нехваткой качественного леса
Вкусный рецепт маринада для шашлыка из красной рыбы
Риелтор Шлома: только один из пяти продавцов жилья в Москве готов к снижению цены
Названы насекомые, которые полезны для сада
Памятник "Тетрису" будет установлен в Москве в рамках проекта "Зал славы видеоигр"
Россияне часто совершают две ошибки при создании паролей — мнение эксперта
Дан старт обратному отсчёту Игр-2028, которые пройдут в Лос-Анджелесе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.