Ваш телефон теперь может обнаруживать скрытые камеры: вот как работает новая функция Xiaomi

По информации портала NotebookCheck, в новой версии операционной системы Xiaomi, HyperOS 2.0, появится функция Camera Scan, которая позволяет искать камеры поблизости.
Эта функциональность может быть особенно полезной для путешественников или тех, кто находится в незнакомых местах, а также служит защитой от скрытых камер. Для активации сканирования пользователю необходимо будет нажать на кнопку "Start scanning". Затем операционная система начнет поиск камер, анализируя сигналы беспроводной сети и сканируя окружающие Wi-Fi-сети.
После завершения поиска, если камеры будут обнаружены, система предоставит список найденных устройств и их геолокацию.
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