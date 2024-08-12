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Ваш телефон теперь может обнаруживать скрытые камеры: вот как работает новая функция Xiaomi

Новая функция в HyperOS 2.0 поможет обнаруживать скрытые камеры
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По информации портала NotebookCheck, в новой версии операционной системы Xiaomi, HyperOS 2.0, появится функция Camera Scan, которая позволяет искать камеры поблизости.

Новая функция в HyperOS 2.0 поможет обнаруживать скрытые камеры
Фото: https://www.pexels.com/photo/selective-focus-photo-of-man-in-brown-button-up-shirt-holding-talking-on-the-phone-3765032/ by Andrea Piacquadio, PDM

Эта функциональность может быть особенно полезной для путешественников или тех, кто находится в незнакомых местах, а также служит защитой от скрытых камер. Для активации сканирования пользователю необходимо будет нажать на кнопку "Start scanning". Затем операционная система начнет поиск камер, анализируя сигналы беспроводной сети и сканируя окружающие Wi-Fi-сети.

После завершения поиска, если камеры будут обнаружены, система предоставит список найденных устройств и их геолокацию.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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