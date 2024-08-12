Intel анонсировала выпуск новой видеокарты ARC A760A, оснащённой 16 ГБ памяти. Эта графическая карта, созданная на базе архитектуры Alchemist, была представлена на мероприятии AI Cockpit Innovation Experience в Китае.
ARC A760A разработана для оптимизации работы с искусственным интеллектом и предоставления высококачественного пользовательского опыта, причём основное назначение карты — использование в автомобилях.
Карта оборудована 28 Xe-ядрами и 28 блоками для трассировки лучей, а также поддерживает до 448 XMX/Vector Units. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ с 256-битной шиной, интерфейс — PCIe 4.0 x16.
Частота ускорения ядра достигает 1953 МГц, что ниже, чем у предыдущей модели Arc A750 с 2,05 ГГц. По задачам искусственного интеллекта видеокарта способна достигать производительности в 229 TOPS.
Intel утверждает, что A760A сможет одновременно запускать AAA-игры и приложения для ИИ. Карта поддерживает до шести входов для камер и улучшает пользовательский интерфейс за счёт 3D-рендеринга.
Также карта способна декодировать и кодировать видео в различных форматах, включая HEVC, VP9 и AV1. Максимальная потребляемая мощность видеокарты достигает 225 ватт, и она может быть подключена к четырём дисплеям.
ARC A760A ожидается в продаже в первом квартале 2025 года, но пока неизвестно, какие производители будут использовать этот чип.
Ошибки в процессе варки могут привести к тому, что мясо станет сухим, жёстким или переваренным.