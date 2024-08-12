Новая видеокарта Intel ARC A760A: всё, что вам нужно знать о будущем графики

Intel расширяет линейку продуктов с новой графической картой ARC A760A

2:00 Your browser does not support the audio element. Видеоигры

Intel анонсировала выпуск новой видеокарты ARC A760A, оснащённой 16 ГБ памяти. Эта графическая карта, созданная на базе архитектуры Alchemist, была представлена на мероприятии AI Cockpit Innovation Experience в Китае.

Фото: wikipediа by Iosef Stalin, CC BY-SA 4.0

ARC A760A разработана для оптимизации работы с искусственным интеллектом и предоставления высококачественного пользовательского опыта, причём основное назначение карты — использование в автомобилях.

Карта оборудована 28 Xe-ядрами и 28 блоками для трассировки лучей, а также поддерживает до 448 XMX/Vector Units. Объём оперативной памяти составляет 16 ГБ с 256-битной шиной, интерфейс — PCIe 4.0 x16.

Частота ускорения ядра достигает 1953 МГц, что ниже, чем у предыдущей модели Arc A750 с 2,05 ГГц. По задачам искусственного интеллекта видеокарта способна достигать производительности в 229 TOPS.

Intel утверждает, что A760A сможет одновременно запускать AAA-игры и приложения для ИИ. Карта поддерживает до шести входов для камер и улучшает пользовательский интерфейс за счёт 3D-рендеринга.

Также карта способна декодировать и кодировать видео в различных форматах, включая HEVC, VP9 и AV1. Максимальная потребляемая мощность видеокарты достигает 225 ватт, и она может быть подключена к четырём дисплеям.

ARC A760A ожидается в продаже в первом квартале 2025 года, но пока неизвестно, какие производители будут использовать этот чип.