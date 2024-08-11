Эпическая неудача с Ryzen 9000: как оверклокер уничтожил последнюю разработку AMD

Известный оверклокер Тони Ю недавно предпринял попытку скальпирования нового процессора AMD Ryzen 9000, что закончилось его повреждением.
Тони Ю поделился фотографиями неудачной операции, на которых видно, что процессор испытал трещины, а его интегрированная теплораспределительная крышка (IHS) была повреждена.
Скальпирование — это метод, который используют для улучшения охлаждения путём удаления IHS, давая тем самым прямой доступ к кристаллу процессора.
Но эта процедура связана с высоким риском, особенно когда кристалл припаян к крышке, как в случае с Ryzen 9000. Эта модель, основанная на архитектуре Zen 5, использует припой для улучшенной теплопроводности, что делает скальпирование менее необходимым и потенциально нерентабельным.
Скальпирование вряд ли приведет к значительному улучшению охлаждения, даже если оно будет выполнено успешно.
Новые процессоры AMD Ryzen 9000, включая модели Ryzen 5 9600X и Ryzen 7 9700X, станут доступны уже сегодня, в то время как топовые модели Ryzen 9 9950X и 9900X появятся в продаже 15 августа.
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