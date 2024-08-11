Ваш новый Samsung может быть не таким надежным, как кажется

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Samsung исследует жалобы на выпадение линз камер в новых Galaxy
1:00
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Samsung столкнулась с критикой после жалоб на качество своих последних складных смартфонов Galaxy Z Fold 6 и Flip 6, вскоре после споров, касающихся наушников Galaxy Buds 3 Pro.

Samsung исследует жалобы на выпадение линз камер в новых Galaxy
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, PDM

Пользователи выразили беспокойство относительно основных камер данных устройств, утверждая, что защитные стеклянные линзы камер иногда выпадают.

По всей видимости, проблема заключается в использовании клея для крепления линз, который не обеспечивает достаточной прочности даже при минимальном физическом воздействии, таком как контакт с тканью.

Это ситуация приводит к тому, что камеры оказываются уязвимы для пыли и грязи, что ставит под вопрос заявленные свойства водонепроницаемости согласно стандарту IP48.

На данный момент проблема с выпадением линз не носит широкомасштабного характера, однако с учётом возможных температурных изменений и активного использования устройств, она может усугубиться.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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