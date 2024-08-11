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Утечка Apple 2026: iPad Air и Mini получат революционные экраны

Apple расширяет использование OLED-дисплеев на iPad Air и Mini
1:14
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В этом году iPad Pro оснастили OLED-дисплеем, что стало премьерой для линейки iPad. Сейчас появились слухи о том, что такие же экраны будут установлены и в моделях iPad Air и iPad mini, причем их выход запланирован на 2026 год.

Apple расширяет использование OLED-дисплеев на iPad Air и Mini
Фото: wikipediа by Yutaka Tsutano, CC BY 2.0

Из отчета издания TheElec стало известно, что Apple намерена обновить iPad Air и iPad mini, оснастив их OLED-дисплеями от Samsung. Ожидается, что обе новинки появятся на рынке в 2026 году.

Однако предполагается, что iPad Air и iPad mini не будут оснащены такими же высококачественными OLED-экранами, как установленные в Pro-версиях, из-за различий в ценовой политике. В моделях Pro более высокая стоимость компенсирует использование дорогостоящих дисплеев.

Аналогичная ситуация произошла и с iPhone. Сначала OLED-экраны были доступны только в Pro-моделях, а базовые модели комплектовались LCD-дисплеями. С выпуском iPhone 12 OLED-технология стала доступна и в стандартных моделях, хотя и с некоторыми ограничениями в функциональности.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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