Первый взгляд на Pixel 9 Pro XL: функции, о которых мечтали фотографы

Подробности о Google Pixel 9 Pro XL: что известно за несколько дней до релиза

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За несколько дней до официального представления линейки Google Pixel 9, в интернет утекли подробности о модели Pixel 9 Pro XL.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Этот новый смартфон будет оснащён предустановленной операционной системой Android 14. Pixel 9 Pro XL получит процессор Google Tensor G4, защитный чип Titan M2, 16 ГБ оперативной памяти и минимум 128 ГБ встроенной памяти. Стоимость базовой модели составит $1100.

Дисплей устройства будет иметь диагональ 6.8 дюйма, разрешение 1344×2992 пикселей и максимальную яркость 3000 нит. Фронтальная камера получит разрешение 42 Мп, а основной блок камер включит 50-мегапиксельный сенсор, 48-мегапиксельный перископ и 48-мегапиксельную ультраширокую камеру.

Аккумулятор будет иметь емкость 5060 мАч и поддержку проводной зарядки на 45 Вт.

Среди инноваций — AI-функции Gemini, включающие Pixel Studio для редактирования фотографий и Reimagine, которая позволяет модифицировать объекты на изображениях. Официальное представление серии Pixel 9 запланировано на 13 августа.